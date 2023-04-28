Именины Станислава в 2023 году: все дни, когда Стас празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть один знакомый Стас

Мужское имя Станислав на сегодняшний день пусть и не самое популярное в Украине, однако все равно весьма распространенное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Станислава в году.

Значение имени Станислав

Это типичное двухосновное славянское имя, которое составлено из слов "устанавливаться" и "слава" и значит "тот, что стал славным", "устанавливающий славу". Имя Станислав имеет парное женское имя Станислава, однако оно менее распространено. Встречаются такие формы имени как Стас, Стасик, Стася, Слава, Славуня.

Больше всего имя Станислав распространено в Польше, Украине, Беларуси, россии.

Принято считать, что носители имени Стас обычно спокойные, уравновешенные и уверенные в себе, легко находят общий язык с людьми, имеют неплохое деловое чутье, однако часто при этом являются неважными руководителями, — но могут быть хорошими администраторами и мелкими предпринимателями.

Когда День ангела Станислава?

Носители имени Станислав празднуют свои именины всего трижды в году по церковному православному календарю, при этом их покровителями являются святые Стахии. Больше всего почитается святой апостол от 70-ти, епископ Византийский Стахий Аргиропольский, — его память почитают 17 января и 13 ноября.

Кроме того, менее важные именины Станислава празднуются 3 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено дарить мужчинам на праздники по народным приметам, — некоторые подарки могут накликать беды и неприятности.