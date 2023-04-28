Як зробити помідори вдвічі більшими і соковитішими: знадобиться лише одна рослина

Надзвичайно просте та натуральне добриво значно покращить ваш урожай.

На перший погляд, вирощування томатів може здатися складним, але достатньо знати маленькі поради та хитрощі, щоб успішно посадити цю рослину і отримати рясний урожай. Щоб виростити дуже великі та соковиті помідори, потрібно знати, чим їх корисно удобрювати.

Більш досвідчені дачники рекомендують використовувати надзвичайно простий і натуральний засіб — рослини, відомі як "хвощ" або "кінський хвіст". Це одна з найдавніших лікарських рослин, пише santeplus. Багато фермерів регулярно використовують компост для вирощування томатів.

Але є процес, який потрібно зробити перед застосуванням: рослину потрібно спочатку залишити для замочування, і після цього він перетворюється на дуже багате добриво для швидкого плодоношення і дозрівання томатів.

Як зробити добриво для помідорів

Рослина "кінський хвіст" можна використовувати цілком (корінь і квітка), замочивши його у воді на три доби. Після цього використовуйте приблизно один літр цього настою на 10 літрів води, а потім суміш використовуйте для поливу коренів помідорів, щоб вони стали більшими і соковитішими.

Ефект буде помітний під час дозрівання. Крім того, завдяки цьому натуральному компосту томати отримають необхідну кількість фосфору та калію.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.