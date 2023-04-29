Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Водоліїв чекають випробування, а Раків — великі зміни

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Початок травня 2023 року для багатьох видасться напрочуд сприятливим, принесе зміни, оновлення та сили, хоча в деяких і не обійдеться без проблем та депресивного настрою.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 1 по 7 травня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Двійка кубків

Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона означає, що на тижні Ви можете зблизитись з кимось, перевести відносини на новий рівень. Проведіть час із близькими людьми, прислухайтеся до їхніх порад, і все складеться сприятливо для Вас.

Телець — Король кубків

Це дуже гарна карта, яка обіцяє кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість та щедрість. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Близнюки — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Рак — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Наступного тижня у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Лев — перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернута вона попереджає, що наступного тижня у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Діва — перевернута Сімка кубків

У прямому положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що він застряг на роздоріжжі і може будь-якої миті зробити помилку. Але цього разу вона випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви виберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Терези — Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. На тижні Вам вдасться віднайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Скорпіон — перевернена Двійка мечів

Можливо, якийсь час Ви перебували в бездіяльності, намагаючись відновити душевну рівновагу, щоб ухвалити рішення, як рухатися далі, — у цьому положенні карта вказує, що рішення прийняте і Ви просунетеся далі. Наскільки вдалим це рішення, покаже час.

Стрілець — перевернена Шістка кубків

Незабаром Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Козоріг — перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що наступного тижня Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете здійснити імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Водолій — Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що на початку травня Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.

Риби — Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти за картами Таро у травні 2023 року.