"Дружить" не з усіма: які рослини категорично не можна садити біля цибулі

Цибуля відмінний сусід для багатьох рослин, але все ж таки є деякі винятки.

Ще одна тонкість, про яку слід знати в сільськогосподарському світі: деякі рослини погано поєднуються одна з одною. Щоб отримати успішний урожай і, перш за все, не нашкодити своїм овочам, ви обов’язково повинні дізнатися про найбільш відповідні комбінації культур. І, звичайно ж, невідповідних.

Щоб зберегти врожай цибулі, важливо звертати увагу де і біля кого ви її висаджуєте, пише santeplus. Пам’ятайте, що цибуля дружить з багатьма рослинами на городі, але все ж таки є деякі винятки.

Які рослини не можна садити біля цибулі

Квасоля (зелена і карликова), горох та інші бобові — цибуля ризикує вбити певні бактерії, які дуже корисні для коріння цих рослин, що може сильно уповільнити їх зростання. Але, оскільки ці бобові фіксують азот у ґрунті і цибуля їх дуже любить, то його можна садити відразу після збирання гороху та квасолі.

Спаржа — вони з цибулею постійно боротимуться за те, щоб харчуватися одними і тими ж поживними речовинами. Тому, якщо ви триматимете їх поруч, ви зупините зростання однієї чи обох культур.

— вони з цибулею постійно боротимуться за те, щоб харчуватися одними і тими ж поживними речовинами. Тому, якщо ви триматимете їх поруч, ви зупините зростання однієї чи обох культур. Шавлія — це ароматна рослина приносить у ґрунт стільки азоту, що може негативно вплинути на цибулину.

— це ароматна рослина приносить у ґрунт стільки азоту, що може негативно вплинути на цибулину. Інші рослини сімейства цибулинних (часник, цибуля-порей, цибуля-шалот, шніт-цибуля, зелена цибуля) — можна подумати, що було б добре виростити їх щасливо на одній ділянці, але виявляється це не дуже хороша ідея. Тому що всі ці похідні приваблюють багато шкідників. Краще розсадити їх, щоб уникнути неприємностей.

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