Посадіть ці рослини на ділянці, і ви забудете про кротів назавжди: ефективний трюк, як прогнати шкідника

Щоб відлякати кротів, не завжди потрібно використовувати хімікати

Кроти — одні з гризунів, які можуть оселитися у вашому саду і завдати шкоди врожаю. Вони можуть знищити ваші плантації, викопавши свої тунелі. Їх буває важко позбутися, проте зробити це цілком реально і можливо.

Позбутися кротів можна без використання хімікатів або пасток, пише santeplus. Для цього достатньо лише посадити на своїй ділянці деякі рослини, які відлякають шкідників у найкоротші терміни.

Як позбутися кротів без хімії

Щоб позбавитися кротів назавжди, рекомендується вирощувати цибулю на своєму городі. Запах цієї рослини ненавидять ці гризуни, які можуть атакувати ваш город та ваші посіви. Потрібно посіяти рослину навколо своїх плантацій, щоб захистити їх від нападів кротів.

Крім посадки цибулі, є й інші рослини, які можуть ефективно відлякувати цих гризунів. Приміром, посадка гіацинтів — один з кращих способів запобігти "зараженню" кротами, а також це гарне прикраси вашого саду. Їхній потужний запах моментально змушує цих шкідників зникнути. Щоб скористатися його властивостями, ви можете посіяти їх краєм вашого городу.

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