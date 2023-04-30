День святих жінок-мироносиць 2023: що категорично заборонено робити в це свято
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З давніх-давен у це свято існують певні заборони
У неділю, 30 квітня, християни східного обряду відзначають День жінок-мироносиць. Це свято не має фіксованої дати, воно припадає на другу неділю після Великодня, який цього року випав на 16 квітня.
День жінок-мироносиць присвячений жінкам, які присвятили своє життя Ісусу Христу, і увійшли в історію як перші свідки Воскресіння Господнього. Це свято вважається днем усіх жінок, тому їх суворо не можна в цей день лаяти, підвищувати на них голос, суперечити їм.
У давні часи жінки цього дня збиралися на посиденьки, розмовляли по душах і пригощали одна одну млинцями, які символізували сонце, та яєчнею — символом відродження та продовження роду. Вважали, що якщо дівчина проведе жіночий день на самоті — вона не зможе в майбутньому знайти собі пару.
Що не можна робити 30 квітня у День жінок-мироносиць
- Вживати алкоголь – особливо жінкам.
- Сваритися, лаятись, треба уникати поганих думок.
- Відправлятись на полювання та рибалку.
- Планувати щось важливе та серйозне.
Варто додати, що 30 квітня завершуються поминальні дні. Церковна назва цього періоду – Радониця чи Батьківський день, а у народі ці дні ще називають Проводами чи Гробками.