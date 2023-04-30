Коли Вознесіння Господнє: календар церковних свят на травень 2023

Одне з найголовніших свят, які відзначаємо у травні, Вознесіння Господнє

Позаду великодній цикл, але у травні також чимало важливих дат для християн східного обряду. Одна з ключових дат церковного календаря цього місяця – Вознесіння Господнє, яке випадає на 40-й день після Великодня і завжди на четвер.

Які церковні свята відзначають в Україні цього місяця згідно з григоріанським календарем, дізнайтесь у нашому матеріалі. Додаткових вихідних днів не передбачено у зв’язку з дією воєнного стану в країні. Для зручності розміщуємо церковний календар свят на травень 2023 року.

Церковний календар на травень 2023

Основні церковні свята у календарі на травень

Головні церковні свята у травні 2023

6 травня - великомученика Георгія Побідоносця, мучеників Анатолія та Протолеона.

- великомученика Георгія Побідоносця, мучеників Анатолія та Протолеона. 14 травня – священномученика Макарія, митрополита Київського.

– священномученика Макарія, митрополита Київського. 21 травня - апостола та євангеліста Іоанна Богослова.

- апостола та євангеліста Іоанна Богослова. 22 травня - перенесення мощів Миколи Чудотворця (Микола Теплий).

- перенесення мощів Миколи Чудотворця (Микола Теплий). 24 травня - рівноапостольних Кирила та Мефодія.

- рівноапостольних Кирила та Мефодія. 25 травня — Вознесіння Господнє; день пам’яті святих Єпифанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 квітня християни східного обряду відзначають День дружин-мироносиць. Ця дата присвячена жінкам, першим свідкам воскресіння Ісуса.