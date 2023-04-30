Коли Вознесіння Господнє: календар церковних свят на травень 2023
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Одне з найголовніших свят, які відзначаємо у травні, Вознесіння Господнє
Позаду великодній цикл, але у травні також чимало важливих дат для християн східного обряду. Одна з ключових дат церковного календаря цього місяця – Вознесіння Господнє, яке випадає на 40-й день після Великодня і завжди на четвер.
Які церковні свята відзначають в Україні цього місяця згідно з григоріанським календарем, дізнайтесь у нашому матеріалі. Додаткових вихідних днів не передбачено у зв’язку з дією воєнного стану в країні. Для зручності розміщуємо церковний календар свят на травень 2023 року.
Церковний календар на травень 2023
Головні церковні свята у травні 2023
- 6 травня - великомученика Георгія Побідоносця, мучеників Анатолія та Протолеона.
- 14 травня – священномученика Макарія, митрополита Київського.
- 21 травня - апостола та євангеліста Іоанна Богослова.
- 22 травня - перенесення мощів Миколи Чудотворця (Микола Теплий).
- 24 травня - рівноапостольних Кирила та Мефодія.
- 25 травня — Вознесіння Господнє; день пам’яті святих Єпифанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 квітня християни східного обряду відзначають День дружин-мироносиць. Ця дата присвячена жінкам, першим свідкам воскресіння Ісуса.