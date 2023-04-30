Коли у травні-2023 потрібно садити огірки, а коли – картоплю: посівний календар на місяць
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"Телеграф" розповідає, які овочі та коли садять в останній місяць весни
Триває період висадження основних культур на городі. У травні дачники приступають до посіву баштанних — кавунів, динь та гарбузів. Але також останній весняний місяць підійде для посадки картоплі, огірків, томатів й інших популярних рослин.
Багато дачників звикли дотримуватися місячного календаря, виконуючи роботи на своїй ділянці. Цього місяця у городництві виділяють кілька сприятливих та невдалих дат для посіву тих чи інших овочів. "Телеграф" розповідає, які рослини і коли сіють у травні 2023 року.
Посівний календар на травень 2023
Третій місяць весни створює чудові умови для висаджування у відкритий ґрунт популярних у городників культур. У тому числі картопля, морква, перець, помідори, огірки, буряк, капуста, цибуля, баштанні культури, бобові та зелень.
Сприятливі та несприятливі дні для посіву у травні-2023
- Вдалі дні для посадок: 2-4, 7-18, 20-25, 27-31 травня.
- Несприятливі дні посадок: 4-6, 19, 26 травня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша половина місяця буде достатньо холодною, а у деяких регіонах очікується багато дощів. Такий прогноз погоди на травень в Україні озвучив синоптик Ігор Кібальчич.