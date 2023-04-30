Коли у травні-2023 потрібно садити огірки, а коли – картоплю: посівний календар на місяць

"Телеграф" розповідає, які овочі та коли садять в останній місяць весни

Триває період висадження основних культур на городі. У травні дачники приступають до посіву баштанних — кавунів, динь та гарбузів. Але також останній весняний місяць підійде для посадки картоплі, огірків, томатів й інших популярних рослин.

Багато дачників звикли дотримуватися місячного календаря, виконуючи роботи на своїй ділянці. Цього місяця у городництві виділяють кілька сприятливих та невдалих дат для посіву тих чи інших овочів. "Телеграф" розповідає, які рослини і коли сіють у травні 2023 року.

Посівний календар на травень 2023

Третій місяць весни створює чудові умови для висаджування у відкритий ґрунт популярних у городників культур. У тому числі картопля, морква, перець, помідори, огірки, буряк, капуста, цибуля, баштанні культури, бобові та зелень.

Календар городника на травень

Сприятливі та несприятливі дні для посіву у травні-2023

Несприятливих днів зовсім мало

Вдалі дні для посадок: 2-4, 7-18, 20-25, 27-31 травня.

2-4, 7-18, 20-25, 27-31 травня. Несприятливі дні посадок: 4-6, 19, 26 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша половина місяця буде достатньо холодною, а у деяких регіонах очікується багато дощів. Такий прогноз погоди на травень в Україні озвучив синоптик Ігор Кібальчич.