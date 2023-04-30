Справжні щасливчики: цим трьом знакам Зодіаку карти Таро пророкують успіх на початку травня

Не пропустіть шанс змінити життя на краще

Мабуть кожен би хотів бути успішним, відкрити нову справу чи отримати підвищення, — проте три знаки Зодіаку дійсно можуть отримати все це на початку травня 2023 року.

У всякому разі, саме на це вказує фінансовий розклад за картами Таро, який "Телеграф" склав для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 1 по 7 травня включно.

Левам випав Туз мечів

Найближчого тижня Леви можуть зіткнутися з викликом чи необхідністю прийняти важливе рішення, — не варто зволікати, оскільки це буде шанс досягти процвітання та покращити якість свого життя.

Дівам випав Паж пентаклів

Ця карта вказує, що Діви в перший тиждень травня матимуть багато ресурсів для роботи. Більше того, це дуже вдалий час для нових починань, тому якщо Ви думали про відкриття своєї справи, то зараз саме час, оскільки високі шанси, що вона стане прибутковою. Крім того, це чудовий час для укладання нових контактів та оформлення угод.

Терезам випав Паж кубків

Уважно слухайте свою інтуїцію у найближчий тиждень, оскільки у такий спосіб Ви можете відчути перспективні проекти та вигідні справи наступного тижня. Також можливе підвищення на посаді. Однак будьте уважні до деталей, оскільки надмірна довірливість та наївність може вилізти Вам боком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні у травні 2023 року за картами Таро.