Усього одна жменя — і цибуля виросте здоровою і великою: що додати в лунки при посадці

Натуральне добриво захистить цибулю від хвороб

При посіві тієї чи іншої культури на городі важливо враховувати низку правил, а також овочів-сусідів поблизу грядки. Якщо все зробити правильно, то така популярна рослина, як цибуля, буде рости здоровою, великою і смачною.

Досвідчені городники при посадці цибулі користуються однією хитрістю: вносять особливі добрива у лунки. Про це пише журнал "Вона".

Щоб одержати розкішний урожай цибулі, при посадці використовуйте зрілий компост. Це органічне добриво принесе масу користі рослині. Підживлення збагатить ґрунт азотом, фосфором, калієм та мікроелементами, що важливо, всі компоненти культура легко засвоїть. Однак важливо знати: органіка має бути перепрілою, так у землю точно не потраплять насіння бур’янів, спори грибів й інші паразити.

Скільки компосту додають у лунки при посадці цибулі? На кожну цибулину достатньо однієї жмені компосту. Пам’ятайте, що занадто велика кількість органіки небажана, є ризик, що виросте багато зелені, але цибулини будуть дрібними.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один трюк городників, який допоможе у рази збільшити врожай цибулі. Просто потрібно замочити сіянку в особливому розчині.