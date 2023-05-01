Рослинам не вистачає йоду: які ознаки говорять про це

Нестача йоду схожа на ознаки захворювань

Природний елемент йод необхідний всім живим істотам, зокрема рослинам. Його недолік в овочевих і фруктових культурах так само загрожує розвитком усіх відомих аграріям захворювань.

Особливо знати про необхідність йоду для культур необхідно тим городникам, яким дісталися торф’яні та підзолисті ґрунти, легкі супіски та субстрати з низьким вмістом органіки. Про це пише ogorod. Розповідаємо, як не проморгати нестачу йоду у рослин.

Ознаки дефіциту йоду

Йод як підживлення використовують для плодових рослин, наприклад, винограду. Через його нестачу виникає погана зав’язь, загнивання. Якщо йдеться про помідори та перці, то плоди зав’язуються дрібні та бліді. Ягідні культури без йоду страждають на бліду рослинність і затримку в зростанні. Також знижується стійкість до шкідників. Нестача йоду у рослин схожа на ознаки захворювань, атаки шкідників, наслідки заморозків.

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