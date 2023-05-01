Добриво з бур’янів: як зробити підгодівлю з кульбаб

Не поспішайте викидати зірвані на ділянці кульбаби

З настанням весни на земельних ділянках активно зростають бур’яни. Травень — період активного росту та цвітіння кульбаб. Буквально за лічені дні вони заполонюють собою землю. Багато дачників поспішають позбутися їх, виривають квіти з коренем і викидають. Хоча з кульбаб можна зробити універсальну підгодівлю для рослин.

Листя, квіти та коріння кульбаби містять багато мікроелементів і поживних речовин. Зелене листя багате азотом, квіти – міддю, залізом, магнієм, нікелем, бором, а коріння рослини містить вуглевод інулін та білок. Цей набір дозволить бур’яну стати гарним добривом.

Як приготувати добрива з кульбаб

Зберіть кульбаби у відро чи бочку, залийте теплою водою та накрийте кришкою. Втрамбувати квіти не потрібно. До кульбаб можна додати кропиву або свіжу траву.

Ємність із кульбабами поставте у темне місце. Важливо, щоб на неї не потрапляли прямі сонячні промені. Щодня відкривайте кришку та перемішуйте вміст.

За кілька днів почнеться процес бродіння і почне виділятися неприємний запах. Добриво буде готове до вживання, коли неприємний запах зникне і рідина стане прозорою.

У чистому вигляді використовувати добрива не можна, тому настій з кульбаб потрібно розвести водою у співвідношенні 1 до 10.

До дозрівання плодів проводьте підгодовування раз на три тижні, а після – раз на два тижні.

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