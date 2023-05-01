Відлякають шкідників і захистять від хвороб: два добрива, які потрібні малині навесні

Садівники рекомендують удобрювати малину двома натуральними підживленнями, щоб прискорити плодоношення

Малина — популярна культура в саду, яка, як і інші ягоди, потребує підживлення. Навесні досвідчені дачники обробляють кущі малини щонайменше двічі, тим більше, що добрива легко зробити своїми руками.

Для добрива малини навесні потрібні дві підживлення: одна на основі дріжджів, інша – цибулі. Про це пише журнал "Вона".

Дріжджове добриво для малини

Підживлення із сухими дріжджами захищає рослину від хвороб, стимулює розвиток, оживляє листя та прискорює цвітіння. Як приготувати розчин:

Візьміть 10 г дріжджів, 100 г цукру. Розведіть інгредієнти у 10 л теплої води. Дайте розчину настоятися кілька годин. Розбавте розчин водою у пропорції 1:5.

Потім поливайте розчином ґрунт навколо кущів малини. Позитивний ефект для зростання культури ви побачите дуже скоро!

Цибулеве підживлення для малини

Якщо хочеться отримати більше плодів, простимулюйте розвиток рослини добривом на основі цибулі. Для цього необхідно настояти лушпиння цибулі у воді протягом двох тижнів, а потім поливати цим розчином малинник, як зазвичай. Плюс цієї підгодівлі також у тому, що вона відлякає від кущів малини небажаних комах і запобігатиме розмноженню бактерій, які є джерелами інфекцій.

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