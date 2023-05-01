Щоб відлякати мурах, потрібні лише "правильні" рослини: що посадити на ділянці для захисту

Завдяки цьому лайфхаку, ви миттєво відлякаєте цих комах

Мурахи можуть стати справжньою неприємністю в саду і завдати шкоди вашим рослинам. На щастя, їх можна позбутися, посадивши рослини-репеленти на своїй ділянці.

Як зазначає портал santeplus, є чотири відмінні помічники у боротьбі з мурахами. Щобільше, як бонус, ці рослини легко садити, і вони приносять чудовий запах у ваш сад.

Які рослини допоможуть позбутися мурах у саду

М’ята

М’ята має відлякувальну дію на мурах. Росте на сонячних або напівтінистих місцях, а ґрунт повинен бути вологим і багатим на гумус. Це невибаглива рослина, яка не потребує особливого догляду.

Чебрець

Попри те, що чебрець не так сильно пахне, як м’ята, він також є чудовим репелентом для мурах. Найкраще росте в добре дренованому ґрунті та на сонячному місці.

Майоран

Майоран не тільки допоможе вам відлякати мурах у саду, але й стане чудовою рослиною для прикраси вашої оселі. Добре росте в теплих, сонячних місцях, а ґрунт повинен бути родючим, водопроникним, зі злегка лужним pH.

Лаванда

Лаванда відлякує не лише мурах, а й комарів, мух та кліщів. Лаванду слід садити в безпосередній близькості від троянд, щоб захистити їх від попелиці. Рослина добре росте в теплих, сонячних, сухих місцях і на добре дренованих вапняних ґрунтах.

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