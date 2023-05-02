Чим підгодувати полуницю, щоб росла великою та солодкою: чотири добрива

Садівникам потрібно приділити більше часу полуничній плантації, як тільки з’являться бутони

Полуниця засипле вас смачними ягодами, якщо ви її правильно підгодовуватимете. Особливо важливо внести добрива в період бутонізації, коли рослині потрібно більше живильних мікроелементів.

Досвідчені садівники звертають увагу на чотири натуральні підживлення для полуниці, які зроблять ягоди великими та солодкими. Про це пише журнал "Вона".

Якими підживленнями удобрювати полуницю в період бутонізації:

Попіл. Для приготування розчину 200 г попелу розчиніть у відрі води та залиште настоюватися на 2-3 дні. Поливайте міжряддя рідиною, що вийшла, в розрахунку одне відро на 1-1,5 погонний метр.

Для приготування розчину 200 г попелу розчиніть у відрі води та залиште настоюватися на 2-3 дні. Поливайте міжряддя рідиною, що вийшла, в розрахунку одне відро на 1-1,5 погонний метр. Курячий послід. Удобрення натуральним інгредієнтом допоможе поживним елементам із ґрунту швидше засвоїтись культурою.

Дріжджі. Використовуйте як рідке добриво. Розчин готуйте у співвідношенні 1 кг сировини на 5 літрів води.

Використовуйте як рідке добриво. Розчин готуйте у співвідношенні 1 кг сировини на 5 літрів води. Борна кислота. Ще одна альтернатива магазинним добривам, яка допомагає формуванню зав’язі, а кількість пустоцвітів зменшує.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості догляду за ремонтантною полуницею. Високу врожайність забезпечить лише одна процедура.