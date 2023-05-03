Коли відбудеться перше місячне затемнення 2023 року: заборони, видимість та вплив на знаки Зодіаку

Наступне місячне затемнення буде напівтіньовим, що трапляється досить рідко

Після першого сонячного затемнення 2023 року відбудеться місячне, теж вперше цього року. Дата місячного затемнення – п’ятниця 5 травня. В астрології цю подію часто називають "травневою" або "квітковою".

"Телеграф" розповідає, у чому особливості місячного затемнення 5 травня та які країни зможуть насолодитися рідкісним видовищем. За словами астрологів, цього дня варто відмовитися від деяких занять, особливо якщо ви потрапили до знаків Зодіаку, які особливо відчують енергію затемнення.

Місячне затемнення 5 травня 2023

Цього разу станеться напівтіньове місячне затемнення, тобто Місяць пройде через півтінь Землі (зовнішню частину тіні планети). Подібного плану затемнень не відбудеться у найближчі 19 років. За даними ресурсу timeanddate.com, місячне затемнення розпочнеться з 18:14 (по Києву) 5 травня 2023 року, пік випадає на 20:26, а завершення – 22:31.

У яких країнах побачать місячне затемнення 5 травня 2023 року? Серед регіонів у видимості виявилися: Європа, Азія, Австралія, Африка, Тихий океан, Атлантика, Індійський океан, Антарктида. Варто відзначити, що насолодитись видовищем зможуть лише в тих містах, де Місяць перебуватиме над обрієм. В Україні буде видно травневе місячне затемнення, але не так виразно, як в інших точках планети. До того ж, напівтіньове місячне затемнення не завжди просто розглянути, адже затінена частина ледь блідніша за решту поверхні Місяця.

Мапа видимості місячного затемнення 5 травня 2023 року. Дані: In-The-Sky.org

Якщо у вас немає можливості вибратися у відкриту місцевість для спостережень за небом або розглянути тіні на Місяці в телескоп, можна дивитися місячне затемнення 5 травня 2023 онлайн.

Що не можна робити в день місячного затемнення

В астрології до періоду затемнень ставляться по-особливому. Місячне затемнення 5 травня 2023 року відбудеться у знаку Скорпіон – символ потужної енергії, сексу, влади та боротьби. Астролог Юджин Папуша у Фейсбуці озвучив низку заборон, що стосуються цієї події. Зокрема під забороною:

Починання і весілля.

Операції та уколи краси.

Далекі подорожі.

Тяжка фізична праця.

Підписання договорів.

Початок ремонту.

Купівля автомобілів, будинків, дорогих речей.

Відкриття кредиту.

Що можна робити в день травневого місячного затемнення:

Піклуватися про своє здоров’я.

Прибирати в будинку.

Позбавлятися старих і непотрібних речей;

Медитувати.

Відмовлятися від важкої їжі.

Проводити процедури з очищення душі та тіла.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку

Місячне затемнення в Скорпіоні 5 травня порушить теми, пов’язані з емоційним очищенням та звільненням, пише elitedaily.com. До кожного знака Зодіаку астрологи озвучили окремі рекомендації.

Овен

Звільніться від необхідності завжди виявляти самодостатність та незалежність від близьких. Прийміть допомогу, яка пропонується вам зараз. Це не говорить про те, що ви не можете подбати про себе.

Телець

Перестаньте контролювати свою половинку. Якщо відчуваєте, що поряд з вами ненадійна людина, настав час припинити цей зв’язок. Затемнення допоможе позбавитися будь-якого занепокоєння з приводу відносин.

Близнюки

Позбавтеся будь-яких звичок або практик у вашому повсякденному житті, які не приносять комфорту та задоволення. Наприклад, змініть ранковий порядок. Не варто надмірно прив’язуватися до ритуалів, які обмежують чи перешкоджають вашому зростанню.

Рак

Ви зможете прибрати зі свого життя страхи, пов’язані із творчим чи сексуальним самовираженням. Пам’ятайте, що ви заслуговуєте на задоволення. Не позбавляйте себе того, що вам подобається.

Лев

Затемнення допоможе відпустити страх або інші емоції у вашому домашньому та сімейному житті. Ви вирішите конфлікти з близькими, зізнаєтеся собі в образах і пропрацюєте їх.

Діва

Використовуйте це затемнення як можливість звільнитися від принципів, які ґрунтуються на страху чи обмеженнях. Спробуйте провести роботу над своїм типом мислення, щоб стати продуктивнішим.

Терези

Побоювання з приводу грошей та ресурсів ослабнуть. Настав час навчитися насолоджуватися плодами своєї праці. Можете сміливо побалувати себе, адже ви багато працювали задля наявного доходу.

Скорпіон

Надмірна закритість шкодить романтичним стосункам. Подумайте, які установки у вашій голові заважають вам досягти близькості з партнером. Послабте пильність у питаннях кохання.

Стрілець

Подумайте про те, які ваші звички працюють проти вас. Не варто обмежувати себе у відпочинку, розслабленні та відновленні. Настав момент перезарядитись і поповнити сили для майбутніх перемог.

Козеріг

Доведеться розлучитися з усіма зв’язками, які обмежують вас або навіть шкодять. Отже, якщо настав час розірвати стосунки зі старим другом чи колегою, не почувайтеся винним. Ви розвиваєтесь, не всі люди підуть за вами далі.

Водолій

Відпустіть будь-які страхи чи тривоги у вашій кар’єрі та професійному світі. Бажання перестрахуватися зрештою не приносить вам нічого хорошого. Досить зациклюватися на побоюваннях, що ви не зможете досягти успіху. Відволічіться та дійте.

Риби

Приділіть час своєму духовному розвитку. Практики та філософії, які вас приваблюють, повинні давати вам почуття комфорту, а не сковувати у самовдосконаленні.

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