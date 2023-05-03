Який підручний матеріал відлякає від саду та городу шкідників: знахідка досвідчених дачників

Фольга стане в нагоді не тільки для випікання страв, а й у садово-городніх справах

Досвідчені дачники не завжди використовують хімічні речовини для відлякування шкідників від плодових дерев, культур на городі та інших рослин у саду. Алюмінієва фольга, наприклад, може стати в нагоді не тільки на кухні.

Є два дієві лайфхаки з фольгою, які допоможуть зберегти рослини на вашій дачній ділянці. Про це розповідає howstuffworks.com.

Не поспішайте купувати пестициди, щоб подолати ненажерливих комах на ділянці. Хімія може зіпсувати фрукти й овочі, тому скористайтеся альтернативою. Що потрібно робити? Наріжте невеликі смужки алюмінієвої фольги і змішайте їх із мульчею. Блискуча сторона фольги віддзеркалюватимете світло, відлякуючи шкідників від вашого городу. Як додатковий бонус фольга також відбиватиме назад на рослини необхідне їм світло.

Другий спосіб застосування фольги вирішить проблему із птахами. Ці чудові створіння можуть зіпсувати врожай плодоносних дерев. Ви можете захистити фруктові дерева ліскою, що перев’язана скрученими смужками алюмінієвої фольги. Світло, відбите від фольги, відлякує птахів, як і звук матеріалу, коли той рухається при вітрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відлякати від городу мурах. Досвідчені городники порадили висадити на ділянці певні рослини.