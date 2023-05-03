Чим посипати ґрунт перед посадкою розсади томатів і перців: урожаю буде в рази більше

Два добрива прискорять зростання розсади, що важливо, ніякої хімії не потрібно

Культури на городі потребують добрив. Деяким рослинам потрібна "підтримка" вже на етапі висадки розсади у відкритий ґрунт, яку багато дачників зіставляють із посівним календарем. У тому числі підживлення важливе для помідорів та перців.

Щоб отримати більший урожай томатів та перців, досвідчені дачники посипають землю перед посадкою двома інгредієнтами. Про це пише журнал "Вона".

Перший варіант добрива для розсади помідорів та перців – попіл. І перець, і помідори зростатимуть краще, якщо перед посадкою удобрити їх попелом. Як це робити? Всипте по одній жмені золи в кожну лунку або посипте ґрунт навколо рослин. Можете зробити розчин (змішати речовину з водою) для обробки листя проти мушки. Варто додати, що склад попелу може бути різним. Кальцій дасть попел листяних, фосфор – хвойних, калій – виноградних та трав’яних рослин.

Не менш корисна для розсади помідорів і перців кавова гуща. Бонус: натуральний інгредієнт відмінно розпушить ґрунт. Як приготувати підживлення? Добре змішайте гущу перед "переселенням" розсади. Досвідчені дачники радять додавати трохи попелу, щоби не допустити окислення землі.

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