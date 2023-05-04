Попрощайтеся з комарами назавжди: рослини, які миттєво відлякають комах від вашої оселі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці рослини дуже не подобаються комарам
Наявність комарів у вашій оселі – це справжній кошмар. Укуси цих комах іноді викликають свербіж, іноді спричиняючи алергію. У супермаркетах повно різних хімікатів та репелентів, проте це також може бути шкідливим для здоров’я. На щастя, є природні методи боротьби з цими шкідниками.
Відмінне рішення, щоб позбавитися комарів, полягає в тому, щоб використовувати деякі рослини в своєму будинку, пише santeplus. Ці натуральні репеленти миттєво відлякають кровожерливих комах від вашої оселі.
Як позбутися комарів без хімії
Розмарин – це справжній союзник у боротьбі з комарами. Завдяки своєму аромату та сильному запаху ця ароматична рослина створює ефективний бар’єр проти цих шкідників.
Лаванда — аромат цієї рослини ненавидять комарі. Як у приміщенні, так і на відкритому повітрі лаванда діє як щит.
Рослина з родини м’ятних, меліса — чудовий спосіб вбити комарів. Більшість комах ненавидять запах м’яти.
Лемонграс — запах цитронели маскує запах вуглекислого газу, що приваблює комарів. Таким чином, ця рослина не дає їм турбувати вас.
Герань — ця запашна квітка також є популярним засобом від комарів. Аромат, який розповсюджує його листя, відлякує всіх шкідників.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ваша ділянка може зацікавити кротів. На щастя, є гуманні способи впоратися із цим шкідником.