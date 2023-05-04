Отримайте гору смачної та солодкої полуниці: яким інгредієнтом "підсолодити" ягоди

Просте добриво підвищить врожайність культури та зробить смак полуниці солодшим

Найголовніше питання, яким задаються дачники при вирощуванні полуниці, як отримати солодкі за смаком ягоди. Одне добриво не лише "підсолодить" рослину, а й у кілька разів збільшить урожайність.

Щоб виростити багато солодкої полуниці, слід удобрювати її борною кислотою. Про це розповідає журнал "Вона".

Підживлення на основі борної кислоти використовується як позакореневе добриво. Ключовий інгредієнт впливає на кількість майбутнього врожаю. Крім того, бор сприяє зростанню солодших ягід, адже збільшує кількість цукрів й аскорбінової кислоти в плодах. Якщо зав’язі полуниці обсипаються, швидше за все, культурі не вистачає саме цього мікроелемента.

Як приготувати добрива для полуниці? У 10 л води розчиніть 5 г порошку борної кислоти, щоб вийшла однорідна рідина.

Коли підгодовувати полуницю? Досвідчені городники рекомендують вносити борне добриво двічі: під час цвітіння і коли розпочнеться зав’язування ягід. Для цього просто обприсніть кущі одержаним розчином.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити полуницю від шкідників. Для цього досвідчені садівники посипають кущі певним продуктом.