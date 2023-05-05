Ці помилки роблять навіть досвідчені господині: як не можна готувати окрошку

Без них ваша страва буде ідеальною

Окрошка — це найпопулярніший літній суп. Для його приготування використовують різні види м’ясних продуктів, соління та свіжі овочі. Інгредієнти мають бути нарізані та залиті квасом або кефіром.

Однак не всі господині знають, що при приготуванні окрошки припускаються помилок і страва не виходить ідеальною. Разом з "Главредом" розповімо про найпоширеніші.

Поширені помилки при приготуванні окрошки

Господині не додають у блюдо зелену цибулю. Він обов’язковий — без цієї зелені хороша окрошка не вийде. Цибуля має бути максимально свіжою і молодою.

Різати цибулю на окрошку потрібно якомога дрібніше, а можна ще й потовкти. У такому разі він максимально збагатить готову страву ароматом.

У крихті відсутні гострі добавки. Щоб окрошка набула неповторної гостроти, що бадьорить, не обійтися без заправки. Найчастіше заправку з гірчиці або хрону пом’якшують сметаною або кислим молоком.

Овочі в окрошку додають не зовсім свіжі. Однак вони повинні бути молодими і навіть трохи солодкуватими, щоб створювати контраст із цибулею.

Господині додають в окрошку мало зелені та пряних трав. Їх можна потовкти з цибулею, а можна посипати ними суп.

А ось нітрати з овочів та зелені можна прибрати за допомогою одного лайфхаку. Так ви будете впевнені у їхній якості.