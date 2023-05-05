Коли в Україні відзначають День матері 2023: дата і що треба робити в це свято

У другому неділі травня – особливе свято

Мама є найріднішою людиною в житті кожного з нас. Ця жінка знаходиться поряд під час усіх найважливіших подій у житті, вчить та виховує навіть тоді, коли її дітям вже не один десяток років. У травні українці традиційно відзначають День матері.

У кожній країні це сімейне свято проводять по-різному, але одне незмінне — ця дата присвячується всім жінкам, які стали чи стануть матерями в майбутньому.

День матері у 2023: дата свята

В Україні згідно з Указом Президента України Леонідом Кучмою від 10 травня 1999 року День матері відзначають у другу неділю травня. 2023 року ця дата випадає на 14 число. У деяких країнах світу дата свята відрізняється.

Що потрібно робити у День матері 2023

У це свято вшановується головна місія кожної мами — збереження духовного світу своїх дітей та убезпечення їх від небезпек. У День матері прийнято не лише вітати та дарувати подарунки найдорожчій жінці у житті, а й приділяти їй особливу увагу: заходити у гості, спілкуватися. Також люди, які втратили свою маму, приходять на їхні могили з квітами та свічками.

Раніше "Телеграф" писав, які православні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року. Одна з ключових дат церковного календаря цього місяця – Вознесіння Господнє.