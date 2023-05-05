Урожай буде великим: що потрібно встигнути зробити з картоплею до цвітіння

Щоб отримати багатий урожай картоплі, достатньо дотримуватись певних правил

У гонитві за гарним урожаєм картоплі дачники застосовують різні хитрощі, наприклад, при посадці кладуть у лунки кульки з фольги. Але правильна посадка — пів справи. Важливим є ще й правильний догляд.

Досвідчені овочівники радять провести обов’язкове підгортання кущів. Якщо вчасно це зробити, урожайність картоплі збільшиться на 30%, пише Telegram-канал СОДа.

Секрет процедури полягає в тому, що вона дозволяє збільшити довжину підземної частини стебла. Це сприяє збільшенню врожаю. Підгортання допомагає стеблам міцніше стояти, переносити сильні вітри, до мінімуму зводиться ризик утворення зелених бульб; розпушування сприяє затримці вологи та повітря біля коріння рослини.

Коли правильно проводити підгортання

Перше підгортання проводиться після того, як сходи піднімуться на висоту 7-10 см. Процедура захищає від заморозків та стимулює розвиток кореневої системи. Друге проводять через 2 тижні після першого, а наступне — через місяць.

Запам’ятайте, проводити підгортання під час цвітіння не можна. Потрібно встигнути до того, як відкриються бутони. Якщо не встигли, то цю процедуру не варто проводити зовсім.

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