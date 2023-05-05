Спробуйте та переконайтеся самі: як сіль допомагає у митті підлог

Сіль не викликає алергії, тому є універсальним засобом

Часто після миття підлоги на поверхні залишаються сліди розводів, а бруд не остаточно відмивається. Дорогі миючі засоби не всім господаркам по кишені, а ось перевірений роками простий засіб точно змусить ваші підлоги блищати.

На порталі Woman 24 розповіли, що для цього господаркам знадобиться проста кухонна сіль та трохи води. Сіль не тільки обробляє поверхні від мікробів, але й надає приємного аромату чистоти та свіжості.

Так, господиням радять додавати у воду для миття підлоги 1-2 столові ложки солі. Вона допоможе:

відмити засохлі плями;

поверне блиск поверхні;

позбавить будинок негативної енергії.

Головна перевага солі в тому, що вона не викликає алергії і є абсолютно безпечною. А це особливо важливо, коли в будинку є вихованці чи маленькі діти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як відмити душову кабінку від бруду та нальоту підручними засобами. Для цього необхідно змішати два простих засоби, які є у кожному будинку.