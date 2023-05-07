Наймодніша куртка 2023: які п'ять фасонів бомбера актуальні в цьому сезоні (фото)

Він завжди актуальний при вмілій комбінації з іншими елементами одягу.

Ми всі чекаємо на прихід теплої погоди, щоб позбутися важкого верхнього одягу і одягти щось легше. Куртки займають особливе місце в гардеробі дівчат у весняні місяці, тому що вони можуть легко поєднуватися з різними стилями. Найбільш модними куртками цього сезону є куртки бомбери.

Бомбер хоч і є трендом, але це річ, яка при правильній стилізації, актуальна завжди, підкреслює персональний стиліст Ната Москаленко в Інстаграмі. Експерт назвала п'ять різних моделей бомбера, які впишуться в різні концепції гардеробів.

В стилі "преппі"

Для тих, хто любить лофери, гольфи і спідниці в складку.

Мінімалістичний білий

Додасть трендовості стриманим офісним образам і замінить навіть жакет літніми ранками.

Шкіряний

Для всіх, хто любить міксувати стилі від гранжу до романтики.

З деніму

Для тих, хто любить тотал луки, в поєднанні з джинсами, або з усім на світі.

З нейлону

На випадок літнього дощу.

Чи знаєте ви, що комбінація трикотажної максісукні з бомбером виглядає дуже модно і відмінно підходить як для денних, так і для вечірніх образів? Раніше, стилістка поділилась порадами щодо того, з чим можна комбінувати трикотажні сукні у 2023 році.