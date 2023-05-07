Цей засіб для чищення підходить для всього: кахельних плиток, каструль і навіть унітазу

За допомогою одного засобу можна повністю очистити весь будинок

Цей натуральний засіб, який можна приготувати самостійно, допоможе вам очистити весь будинок. Він здатний впоратися зі всіма забрудненнями: жовтим нальотом, жиром, брудом. Очищає плитку, холодильник, підвіконня, меблі, духовку, каструлі та навіть унітаз.

Рецептом засобу для чищення поділилися на сайті cpykami. Нам знадобиться недороге господарське мило, дешева зубна паста та окріп.

Як приготувати засіб для чищення

Натріть 2 столові ложки господарського мила на дрібній тертці. Додайте невелику кількість окропу і ретельно перемішайте, чекаючи на повне розчинення мила (приблизно 5 хвилин). Потім додайте 1 столову ложку зубної пасти до 2 столових ложок мила та ще раз ретельно перемішайте. Цей засіб може використовуватися для очищення всього: холодильника, кухонного гарнітура, підвіконня, плитки, духовки, кухонної плити і таке інше.

Раніше "Телеграф" публікував пораду про те, як використати горілку для того, щоб повернути початковий білий колір унітазу. Крім того, нагадуємо, що цей же спиртний напій може бути корисним для відмінного очищення вікон.