Чим поливати огірки, щоб отримати розкішний урожай: рецепт простого підживлення

Якщо під час поливу підгодувати огірки потрібними мікроелементами, врожайність збільшується в рази

Огірки – популярна культура на городі, що потребує добрив та правильного поливу. Щоб зав’язі рослини не опадали, у червні потрібно обов’язково підгодувати огірки. Замість магазинних хімікатів підійде саморобна альтернатива.

Поливайте огірки розчином із двох інгредієнтів та отримайте в рази більше врожаю. Про дієве добриво пише "Вона".

Досвідчені дачники приділяють особливу увагу огіркам у червні, коли на вулиці можливі температурні гойдалки. Щоб культура спокійно перенесла перепади, її поливають не просто водою, а розчином із нашатирного спирту та лимонної кислоти. Аміак не тільки сприяє зміцненню, а й захистить рослину від шкідників. Але використовувати нашатир окремо не можна, тому в підживлення включено другий інгредієнт, він виконує роль підкислювача. Лимонна кислота допоможе засвоїтися азотним компонентам і наситить плоди енергією.

Як приготувати підживлення для огірків? У 10 л трохи теплої води розчиніть столову ложку порошку лимонної кислоти. Потім додайте 2 столові ложки 10-відсоткового нашатирю. Розчином, який ви отримали, поливайте огіркові грядки з лійки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені дачники перед посадкою огірків посипають лунки певним складом. Завдяки маніпуляції шанси на розкішний урожай зростають.