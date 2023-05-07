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Чим обприскувати рослини, щоб відлякати попелицю та інших шкідників: найпростіший спосіб

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Попелиця буде боятися вашої дачної ділянки Новина оновлена 07 травня 2023, 15:07
Попелиця буде боятися вашої дачної ділянки. Фото Freepik

Для приготування ефективного розчину проти попелиці потрібні лише два компоненти

Культури на ділянці страждають від усіляких шкідників, тому досвідчені дачники вдаються до хитромудрих методів відлякування небажаної живності в саду або на городі. Обприскування рослин – ефективний метод, до того ж, можна обійтися без хімікатів.

Щоб відлякати від ділянки попелицю, приготуйте дієвий розчин із двох інгредієнтів. Про це пише "Вона".

Попелиця – один із найпроблемніших шкідників, адже буквально забирає з рослин усі соки. Найчастіше від цієї комахи страждають верхівки молодих культур, бутони та квіти. Однак за допомогою простого способу вдасться запобігти появі небажаного гостя у саду та на городі.

Як приготувати розчин проти попелиці? Вам потрібен гірчичний порошок та попіл. У відро теплої води насипте 100 г гірчичного порошку й одну склянку попелу. Накрийте ємність і залиште на 4-5 днів. Після цього акуратно злийте розчин, намагайтеся, щоб осад залишався на дні відра. Перелийте рідину в пульверизатор. Далі обприскуйте гірчичним настоєм рослини в саду, квітниках та на городі. Розчин ефективний як проти попелиці, так й проти інших шкідників. Що важливо, таке обприскування не є небезпечним для будь-яких культур на вашій ділянці.

Раніше "Телеграф" розповідав про перевірений метод проти мурах на ділянці. Щоб ці комахи не завдавали клопоту, просто висадіть певні рослини.

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#Попелиця #Город