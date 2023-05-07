Чим обприскувати рослини, щоб відлякати попелицю та інших шкідників: найпростіший спосіб

Для приготування ефективного розчину проти попелиці потрібні лише два компоненти

Культури на ділянці страждають від усіляких шкідників, тому досвідчені дачники вдаються до хитромудрих методів відлякування небажаної живності в саду або на городі. Обприскування рослин – ефективний метод, до того ж, можна обійтися без хімікатів.

Щоб відлякати від ділянки попелицю, приготуйте дієвий розчин із двох інгредієнтів. Про це пише "Вона".

Попелиця – один із найпроблемніших шкідників, адже буквально забирає з рослин усі соки. Найчастіше від цієї комахи страждають верхівки молодих культур, бутони та квіти. Однак за допомогою простого способу вдасться запобігти появі небажаного гостя у саду та на городі.

Як приготувати розчин проти попелиці? Вам потрібен гірчичний порошок та попіл. У відро теплої води насипте 100 г гірчичного порошку й одну склянку попелу. Накрийте ємність і залиште на 4-5 днів. Після цього акуратно злийте розчин, намагайтеся, щоб осад залишався на дні відра. Перелийте рідину в пульверизатор. Далі обприскуйте гірчичним настоєм рослини в саду, квітниках та на городі. Розчин ефективний як проти попелиці, так й проти інших шкідників. Що важливо, таке обприскування не є небезпечним для будь-яких культур на вашій ділянці.

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