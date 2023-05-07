Дві обов’язкові підживлення для помідорів та перців: захистять саджанці від шкідників

Лише два добрива підвищать урожайність томатів і перців у кілька разів

Обов’язкові культури на будь-якому городі – помідори та перці. Рослини потребують добрив, це може бути попіл або кавова гуща. Щоб захистити перці та томати від шкідників, зміцнити саджанці та підвищити врожайність, слід внести ще два підживлення.

Досвідчені городники удобрюють розсаду помідорів та перців розчинами на основі йоду й бананової шкірки. Про це розповідає журнал "Вона".

Добрива для помідорів та перців

Перший спосіб – бананова шкірка. Натуральний продукт наситить рослини калієм. Поріжте шкірку, залийте водою, дайте настоятися 2-3 дні. Використовуйте близько 3 л води у розрахунку для 3-4 шкірок фрукта. Поливайте отриманим розчином розсаду томатів та перців.

Другий спосіб — підживлення йодом. Змішайте 10 г йоду та 10 л води. Це добриво вносьте під час поливу. Підживлення захищає саджанці від шкідників та стимулює їх зростання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися попелиці на дачній ділянці. Досвідчені садівники виявили дієву альтернативу хімікатам. Також ми писали, коли у травні потрібно висаджувати картоплю, цибулю, моркву та інші овочі. Городники зазвичай орієнтуються на місячний календар.