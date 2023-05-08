Забудьте про хімікати: позбутися равликів і слимаків допоможуть домашні підручні засоби

Будьте впевнені, шкідники швидко зникнуть із вашого саду!

Слимаки та равлики дуже люблять листя, стебла та саджанці. Та й, правду кажучи, в саду майже немає нічого, чого б ці шкідники не з’їли б. Тому їх треба позбавлятися, щойно був помічений навіть один "примірник".

Будьте впевнені, вам не потрібно йти важким шляхом та використовувати різну хімію: кілька пасток та природних репелентів зроблять свою справу, пише santeplus. Пропонуємо вам вибрати такі рішення для боротьби з цими шкідниками.

Як позбутися равликів і слимаків

Бар’єри

Ідея полягає в тому, щоб встановити бар’єри, які не будуть пускати слимаків та равликів до ваших рослин. Зверніть увагу, що ці молюски ненавидять мідь: тому ви маєте можливість оточити посіви мідним дротом. Також вам допоможуть і такі перепони, як попіл, розкиданий навколо рослин, шматочки яєчної шкаралупи, гравію, піску, тирси або навіть кавової гущі.

Мило

Ще один екологічно безпечний спосіб боротьби з равликами – мило. Покладіть мильні шматочки навколо посівів, і ці загарбники негайно покинуть ваш город.

Апельсинові кірки

Ви також можете використовувати апельсинові кірки для залучення слимаків та равликів. Розкидайте кірки увечері навколо рослин і вранці ви знайдете на них слимаків. Таким чином, вам буде легше зібрати їх і позбутися їх.

Часник

Часник є чудовим репелентом: його запах відлякає цих шкідників. Приготуйте розчин із 4 подрібнених зубчиків часнику на літр окропу. Залишіть настоятися на 12 годин, відфільтруйте і розбавте 1 л води. Після цього ви можете розпорошити розчин на найбільш вразливі рослини.

Сіль

Це рішення досить радикальне, тому що контакт із сіллю позбавляє тіло равлика захисного шару і воно починає висихати. Приготуйте 30 г кухонної солі з 1/2 літра теплої води. Добре перемішайте розчин, щоб сіль повністю розчинилася. Потім розпорошіть цю солону воду на землю, в місцях, найбільш відвідуваних молюсками. Виконуйте цю обробку ввечері або рано-вранці, коли ці шкідники виходять на "полювання".

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