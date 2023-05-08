Займе не більше п’яти хвилин: як передати показники лічильника за світло дистанційно

Передати показники лічильників можна декількома способами, не виходячи з дому

Після того, як ви зняли показники з лічильників електроенергії, їх необхідно передати до компаній-постачальників. Зробити це необхідно у перші два дні нового місяця або за два дні до закінчення поточного місяця.

На порталі "Вікна" розповіли, що зробити це можна кількома способами. Якщо у вас є смартфон або комп’ютер, ви можете передати показники в телефонному режимі або онлайн через месенджери.

Передати показники лічильника ДТЕК

Передавати показники лічильника за світло необхідно операторам систем розподілу (ОСР). Зробити це можна в особистому кабінеті на сайті ОСР, по телефону кол-центру або написавши операторам систем розподілу в месенджерах (Viber, Telegram, Facebook Massenger).

Передати показники лічильника YASNO

Споживачі YASNO можуть передати показники лічильника електроенергії на порталі компанії. Для цього потрібно створити особистий кабінет, після чого на головній сторінці сайту слід натиснути "Передати показники" та дотримуватися інструкцій.

Передати показники лічильника у Viber

Показники лічильника за світ можна також передати через Viber. Для цього потрібно увійти до Viber-боту YASNO-Online. Потім у головному меню виберіть Передати показання і далі дотримуватися підказок бота.

Передати показники лічильника за телефоном

Якщо ви бажаєте передати показники лічильника електроенергії в телефонному режимі, потрібно скористатися номерами (056/067/050/093) 770-11-55. У голосовому меню виберіть автоматичний сервіс передачі показань лічильника та виконуйте підказки віртуального помічника.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно знімати показники лічильника за воду. Важливо не лише робити це вчасно, а й робити це правильно.