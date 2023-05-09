Що потрібно робити з картоплею, щоб урожай радував розмірами: забудете про дрібні бульби назавжди

Поради, які допоможуть отримати добрий урожай картоплі

Який городник не мріє виростити такий урожай картоплі, щоб усі бульби були більшими. Погодьтеся, зібрати дрібну картоплю – це справжнє розчарування. Щоб уникнути цього, ми й ділимося різними правилами посадки картоплі, які допоможуть виростити добрий урожай.

Як зазначає портал prostoway, досвідчені городники вже давно визначили причини та помилки, які збільшують ризики вирощування дрібних картоплин. Не робіть їх, і тоді врожай буде вашою гордістю.

Як виростити велику картоплю

Перше, на що потрібно звернути увагу, — це квітки картоплі. У період цвітіння всі сили рослини будуть йти саме на це. З цього можна зробити висновок, що самі картоплини не отримуватимуть того "заряду" корисних речовин, який їм потрібний. Рішення дуже просте — прибирайте квітконоси з картоплі.

Також корисні поради — не висаджувати картоплю щороку на тому самому місці, і висаджуйте тільки здорові та якісні бульби. Перед посадкою обов’язково переберіть свій посадковий матеріал, і позбавтеся гнилих картоплин. Не зайвим буде обробити кожну бульбу мідним купоросом, щоб захистити врожай від шкідників та хвороб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що картопля, як і будь-яка інша культура, потребує добрив. Однак ряд підживлень може лише нашкодити рослині.