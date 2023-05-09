На якій відстані один від одного краще садити помідори: порада, яка допоможе покращити якість урожаю

Поради, як досягти успіху у вирощуванні великих та соковитих помідорів.

Якщо ви мрієте виростити великі, смачні та соковиті помідори на своїй ділянці, ви повинні пам’ятати, що хороший урожай залежить не тільки від хорошого догляду та підгодівлі, але і від правильної посадки. І особливо важливу роль відіграє також відстань, на якій кожен кущ посаджений.

Як відзначає портал santeplus, ця відстань залежить від сорту посаджених томатів і опори, що використовується для них. Наприклад, ті, що зведені в клітини або міцні опори, краще переносять тісну посадку, ніж ті, що розстилаються прямо на землі. На якій відстані один від одного потрібно садити помідори на грядці — розповідаємо далі.

Як правильно висаджувати розсаду помідорів

Наприклад, низькорослі рослини помідорів маленькі і компактні, всього від 30 до 45 сантиметрів у висоту, краще висаджувати на відстані 30-40 см один від одного. Вони вимагають меншого догляду та врожай у них рясніший.

А ось високорослі томати вимагають більшого догляду. Їх обрізання має бути регулярним, а їх зростання займає більше часу. Ці сорти часто дозрівають пізніше за всіх. І відстань має основне значення: ви повинні розміщувати рослини помідорів на відстані від 45 до 60 см одна від одної. Також необхідно регулярно обрізати їх протягом вегетаційного періоду, щоб контролювати їх розвиток та сприяти хорошій циркуляції повітря.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.