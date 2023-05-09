Урожай буде в небезпеці: "сусіди", які не вживаються поряд із помідорами

Не всі рослини добре вживаються разом.

Майте на увазі: на городі важливий кожен сантиметр, тому при посадці помідорів це важливо враховувати, щоб кущам не було тісно. Однак не менш важливим є правильне сусідство.

Погодьтеся, непогано було б посадити улюблені овочі разом. Однак це не завжди гарне рішення, а все тому, що не всі рослини добре уживаються одна з одною, пише santeplus. Все тому, що одні можуть виділяти речовини, які дуже шкідливі для інших.

Які овочі не можна садити поряд із помідорами

Наприклад, високі помідори можуть перешкоджати зростанню дрібніших рослин, яким теж потрібне світло. Тому перець поряд краще не висаджувати. Сюди можна віднести і баклажани.

Не дуже гарна пара також огірки та помідори. Все тому, що їм потрібен різний полив: огіркам багато води, помідори ж високу вологість не люблять.

Не варто також поєднувати помідори з капустою. Ці овочі можуть не поділити всі потрібні їм корисні речовини, оскільки вони потрібні однакові.

Раніше "Телеграф" писав, чому помідори корисно висаджувати біля часнику, який відлякує шкідників, і гальмує розвиток патогенних грибів та бактерій.