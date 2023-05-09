Для чого потрібно кільце-заглушка у пляшці соняшникової олії: корисний лайфхак для господинь

Хазяйки неодмінно повинні взяти на замітку цей лайфхак

Після того, як ви визначили якість соняшникової олії прямо в магазині, то неодмінно захочете на ній щось відразу приготувати. Але дуже часто господині неправильно використовують пляшку, в яку налито олію, через що вона швидко і неекономно розходиться. Це впливає не лише на бюджет, а й на смак страв.

На порталі Uaportal досвідчені господині поділилися незамінним лайфхаком, який допоможе розливати олію економно та правильно. Для цього потрібно лише не викидати пластикову заглушку, яку ви зриваєте перед тим, як налити масло.

Часто в рецептах зустрічається фраза "додайте крапельку олії" і завжди це завдання закінчується провалом. А річ у тому, що після відкупорки пляшки соняшникової олії господині викидають пластикове кільце.

Щоб не зіпсувати страву надмірною кількістю олії, відірвіть кільце і переверніть його. Потім вставте горизонтально в горловину пляшки, де надійно утримуватиметься. Після цього спробуйте налити масло і ви побачите, що воно ллється тонким струмком, і так набагато зручніше регулювати кількість масла, що виливається. Такий простий лайфхак неодмінно врятує ваші страви і вони більше не будуть надмірно жирними.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно зберігати вершкове масло, щоб воно не зіпсувалося. Виявляється, пачку масла для бутербродів не потрібно класти в холодильник, як помилково вважає більшість господинь. Переживати, що воно зіпсується, не варто.