Передати показники лічильників і не лише: сервіси, які спростять киянам оплату послуг ЖКГ

Для зручності споживачів зібрані сервіси, які допоможуть вирішити питання ЖКГ у режимі онлайн

Мешканці в Києві можу передавати показники лічильників, не виходячи зі своїх будинків. Крім того, кияни можуть отримати консультацію по телефону та замовити перевірку чи заміну лічильників.

Про це розповіли у Київтеплоенерго. Експерти зібрали 11 сервісів, щоб споживачам було зручно вирішувати питання, пов’язані з послугами ЖКГ.

Передати показники лічильників або здійснити оплату можна такими способами:

Особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго та на сайті ЦКС – для онлайн-оплати та передачі показань лічильників. Сall-центр ЦКС за номером (044) 247-40-40 – для консультацій та передачі показань лічильників. Безкоштовна телефонна лінія за номером 0-800-404-407 для передачі показань лічильників з мобільного. Стаціонарні номери сервісних центрів – для передачі показань лічильників.

Подати заявку, зареєструватися в онлайн-кабінеті або отримати консультацію фахівця можна кількома способами:

Месенджер на Facebook-сторінці – для отримання консультацій та передачі скан-копій документів. Зворотній зв’язок на сайті ЦКС – для оперативного вирішення питань. Розділ "Дистанційне обслуговування" – для оформлення заявок, зокрема для отримання дубліката рахунку-повідомлення. Електронний рахунок для оформлення заявки на підключення до особистого кабінету та отримання онлайн-рахунку. Skype-зв’язок – для консультацій та передачі скан-копій документів. Telegram – для консультацій та передачі скан-копій документів. Розділ "Додатковий сервіс" – для замовлення перевірки, заміни, встановлення лічильників та інших сантехнічних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно передавати показники лічильників води. Важливо пам’ятати, що кількість лічильників на водопостачання залежить від того, скільки стояків є у будинку.