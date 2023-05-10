Не садіть буряки поруч із цими рослинами: залишитеся без урожаю

Ці сусіди по грядці негативно вплинуть на плоди

Буряк — не тільки дуже смачний, а й корисний овоч. З нього можна приготувати не лише заправку для борщу, а й неймовірний теплий салат.

Але для отримання хорошого врожаю буряків потрібно дотримуватися певних правил щодо його посадки та вирощування.

Дуже важливо сіяти цей овоч поруч із правильними "сусідами". Ідеальний варіант — посадити буряки поруч із горохом. Непогане сусідство і з квасолею. Як пише Telegram-канал Дача. Сад та місто UA, ці культури допоможуть відновити баланс корисних речовин у ґрунті. Цибуля-порей — чудовий "супутник" для буряків. Хорошим буде сусідство і з часником.

Не садіть буряки поряд з картоплею, баклажаном, гарбузом, огірками та помідорами. Досвідчені городники не радять робити грядки для буряків там, де раніше ріс часник. Якщо ж іншого варіанта немає, то просто удобріть ґрунт після часнику.

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