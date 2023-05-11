Пишні і великі півонії — це реальність: просто удобріть квітку цим підживленням

Обов’язково підгодовуйте кущі — і ваші квіти вам віддячать красою

Який садівник не мріє, щоб його сад був найкрасивішим, а квіти росли великими, пишними та тішили око. Одним з найпопулярніших квітів, які вирощують багато дачників, є півонії. Розповідаємо, що треба зробити, щоб вони мали пишні, розкішні бутони.

Як зазначає портал prostoway, щоб отримати великий і пишний кус півонії з величезними бутонами – його потрібно обов’язково підгодовувати. Особливо в той період, коли квіти починають формуватися, потрібно внести багате калієм добрива, яке можна приготувати самостійно.

Корисне калійне добриво, яке допоможе отримати великі бутони півонії, легко приготувати з популярного натурального підживлення — попелу. Його часто використовують у добривах городу, проте він корисний і для квітників теж.

Як приготувати : 1 л попелу залийте 10 л теплої води і наполягайте протягом 2-3 днів, щодня двічі помішуйте. Після закінчення часу злийте рідину, що має злегка жовтий колір.

Потім розведіть настій у 20 літрах води вуличної температури, і влийте під кожен кущ по 5-7 літрів підживлення. Насолоджуйтесь результатом!

Раніше "Телеграф" писав, які квіти не можна садити поряд з овочами, щоб не втратити врожай. Таке сусідство лише нашкодить.