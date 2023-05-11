Швидше дозріє і виросте великою і солодкою: хитрощі, як покращити врожайність моркви

З цими порадами ви забудете, що таке дрібна морквина.

Щоб отримати хороший урожай будь-якого овочу на своїй ділянці, його потрібно добре доглядати, підгодовувати і поливати. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами декількома хитрощами, як покращити врожайність моркви.

Як зазначає портал prostoway, запорука гарного врожаю — у правильному підживленні. І, до чого, добрива необов’язково купувати понад дорогі, адже є безліч перевірених народних рецептів.

Чим підгодувати моркву для гарного врожаю

Один із кращих та бюджетних коштів – це борна кислота. Цей інгредієнт робить моркву соковитішою і солодшою. Проводити таке підживлення потрібно на початку липня і робити двічі на місяць з інтервалом 12-15 днів. Як приготувати: 10 г борної кислоти змішайте в 10 л води і полийте цим розчином грядки або оббризкайте з пульверизатора зверху.

Друге корисне добриво – йод. Розчиніть лише 2 краплі йоду в 1 літрі води і полийте моркву. Добриво захистить ваш урожай від хвороб та збагатить корисними речовинами.

І третє підживлення — хлібопекарські дріжджі. Вони допоможуть прискорити дозрівання моркви. Як приготувати : 1 кг дріжджів розчиніть у 5 літрах води, а потім цей розчин змішайте з водою у співвідношенні 1:10 і полийте грядки. Підживлення дріжджами краще проводити в липні.

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