Виноград завалить вас пишними гронами: що потрібно зробити влітку з рослиною, щоб зібрати добрий урожай

Прості поради, які реально працюють

Незважаючи на те, що на календарі ще весна, дачникам бажано вже активно складати план робіт на городі та в саду, якщо, звичайно, ви хочете отримати добрий урожай. Відзначимо, що літо — це той сезон, коли потрібно звернути особливу увагу на виноград, адже саме в цей час він наливається соками.

Як зазначає портал prostoway, важливо на самому початку літа приділити винограду особливий догляд, і тоді він обдарує вас смачними, соковитими та великими гронами. Що робити – читайте далі.

Як доглядати за виноградом влітку

На початку літа обов’язково потрібно підв’язати виноград до стійки, щоб він не падав. І також ретельно стежте, щоб не було пересихання у спеку, проте поливати лози потрібно ввечері. Коли почнеться період формування суцвіть, поливайте кожен кущ двічі на день, виливаючи по мінімум два відра води. Коли грона будуть вже на етапі дозрівання достатньо буде проводити полив 1 раз на 2 тижні.

І звичайно ж, не забувайте підгодовувати лозу. Найкраще добриво для винограду – це сечовина. Розведіть 40 г сечовини в 10 л води і влийте під кожен кущ по 2 цебра цього розчину.

Також важливо стежити, щоб на листі не було шкідників, інакше воно зжере весь ваш урожай. Побачили хоч одного небажаного гостя — одразу обробляйте рослину.

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