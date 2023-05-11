Картопля порадує багатим урожаєм: чим її потрібно обробляти

Засіб допоможе отримати подвійний урожай

Домогтися, щоб наприкінці городнього сезону врожай картоплі був рясним, потрібно під час посадки у квітні-травні обробляти бульби та посадки, що зійшли поживними розчинами.

Для опірності захворюванням та стимуляції проростання можна використовувати готові добрива. Але можна змішати склад самостійно, якщо після минулого сезону у вас залишилися необхідні компоненти.

Городники часто застосовують розчини з мідним купоросом, пише "Філіжанка кави".

Як зробити засіб для захисту картоплі

10 літрів чистої води змішайте із 50 г. мідного купоросу, 100 г. борної кислоти та 10 г. марганцю. Суміш потрібно ретельно перемішати. Засіб зазвичай розпорошують на насіннєві бульби або на пару годин замочують у ньому бульби перед посадкою.

Після обробки таким засобом картоплі не будуть страшні жодні захворювання. До того ж ця суміш активізує енергію зростання, що згодом дозволить до осені зібрати чудовий урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, які підживлення потрібно внести перед посадкою огірків.