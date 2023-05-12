Яким добривом потрібно двічі підгодувати огірки: врожайність підвищиться у рази

Досвідчені городники підгодовують огірки саморобним розчином

Популярна культура на городі – огірки – обов’язково потребують добрив. Ви можете додати корисні речовини прямо в лунки при посадці, а також внести підживлення в період цвітіння та формування зав’язей, щоб рослина росла міцною і принесла розкішний урожай.

Досвідчені городники удобрюють огірки розчином на основі бору двічі за сезон. Приготувати добриво дуже просто, пише "Вона".

Бор — ключовий інгредієнт, якого потребують огірки в період цвітіння, а також на етапі утворення зав’язей. Ця речовина підвищує врожайність, сприяє зростанню солодших і більш хрустких плодів без порожнеч.

Як приготувати добрива для огірків на основі бору? Знадобиться 5-грамовий пакетик борної кислоти. Порошок слід розчинити у гарячій воді. Потім розведіть концентрат водою кімнатної температури. Об’єм складає близько 10 л. Засіб готовий.

Як удобрювати огірки борним розчином? Обприскуйте рослину двічі за сезон. Перша обробка потрібна на етапі цвітіння, друга – під час формування зав’язей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вносити рисове добриво, щоб огірки краще росли. Плюс у тому, що це не лише ефективний, а й недорогий засіб.