Правильний догляд за тюльпанами: що потрібно обов’язково зробити, коли вони відцвіли

Якщо все зробити правильно, тюльпани наступного сезону будуть цвісти ще пишніше

Навесні тюльпани дуже радують своїм квітом. Але настає час, коли вони практично миттєво скидають усі пелюстки. І важливо цей момент не прогаяти. Якщо провести правильні процедури для квітів у цей час, наступного року тюльпани випустять ще більше бутонів.

Досвідчені квітникарі радять зрізати квітконоси відразу після того, як тюльпан відцвів, пише 7dniv.rv.ua. Інакше вони забиратимуть соки та сили рослини. Але не припиняйте поливати квітку. Цю процедуру потрібно буде проводити ще 15-20 днів. У цей же період для кращого росту та дозрівання цибулин підгодуйте тюльпани добривами з фосфором та калієм у складі. У жодному разі не застосовуйте добрива з хлором та азотом!

Листя обрізають у момент, коли вони повністю пожовтіють, інакше є ризик зупинки зростання підземних частин рослини. До того ж наступного року тюльпани можуть не зацвісти.

Раз на 2-3 роки потрібно викопувати цибулини тюльпанів, щоб навесні пересадити. Зазвичай це роблять наприкінці липня. Обов’язково потрібно просушити цибулини тюльпанів у тіні. Зберігати їх потрібно у сухому теплому місці. Найкраще покласти цибулини в ящик з вентильованим дном.

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