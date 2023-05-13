Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Козорогам варто ризикнути, а Водоліям, — довіритися інтуїції

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Третій тиждень травня багатьом принесе можливість щось змінити в житті на краще, проте в деяких не обійдеться без проблем.

Про це можна судити з карт Таро, які випали в розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 15 по 21 травня 2023 року включно.

Ось які карти випали на цей тиждень

Овен — Паж пентаклів

На наступному тижні Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також найближчим часом може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Телець — перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Близнюки — перевернутий Паж жезлів

Найближчими днями Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Рак — Дев’ятка пентаклів

Друга назва цієї карти — Владика матеріального достатку, і вона говорить сама за себе. Ви можете отримати винагороду за свою працю, і удача буде на Вашому боці, не бійтеся починати щось нове.

Лев — Шістка жезлів

Ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Діва — перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Терези — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. Найближчими днями якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Скорпіон — Імператор

Наступний тиждень може принести Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Стрілець — Маг

Ця карта говорить, що найближчого тижня Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати щось нове.

Козоріг — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Водолій — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Риби — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Скоро у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця цього року.