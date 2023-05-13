Таропрогноз на 14 травня 2023: оберіть карту і дізнатися, що на Вас чекає в неділю

Необдуманих вчинків краще уникати цього дня

У неділю, 14 травня 2023 року, багато хто може бути схильний до зайвих конфліктів та авантюр, проте деякі навпаки зможуть вирішити ситуацію на краще.

Саме так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на чотирнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сімка мечів, Четвірка жезлів, перевернута Десятка жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Правосуддя

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. 14 травня Ви можете знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

П’ятірка жезлів

Ще ця карта називається Владикою боротьби і вона попереджає, що в неділю Вам доведеться постояти за себе, поборотися. Конфлікт може статися у будь-якій сфері життя: у сім’ї, на роботі, навіть із самим собою. Якщо постараєтеся, то доведете свою правоту і обернете ситуацію на краще.

Перевернутий Лицар жезлів

14 травня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.