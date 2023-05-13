Чим посипати землю перед посадкою моркви: врожаю отримаєте набагато більше

Просте підживлення в рази підвищить врожайність моркви

Морква – популярна культура на городі, яка досить невибаглива у догляді, але потребує правильного поливу. Одна проста маніпуляція гарантовано забезпечить вас розкішним урожаєм. Рослина потребує добрива вже на етапі посадки.

Досвідчені городники радять перед посадкою моркви посипати землю одним продуктом – попелом. Про цей дієвий спосіб пише журнал "Вона".

Так, не рекомендується висаджувати моркву в кислі чи важкі ґрунти. Тому забезпечте рослині оптимальний склад ґрунту, щоб плоди росли міцними, рівними, здоровими. Найпростіший спосіб покращити землю – внести трохи попелу безпосередньо перед "заселенням" моркви.

Як підготувати ґрунт до посадки моркви? Проведіть перекопування, а потім посипте грядки попелом. Розраховуйте близько однієї склянки деревного попелу на один "квадрат" городу. Це підживлення наситить ґрунт калієм та фосфором, необхідними мікроелементами для зростання моркви. Крім того, добриво запобігатиме зараженню культури грибковими інфекціями, а значить, плоди не згниють, і ви отримаєте гарний урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким розчином поливають моркву досвідчені дачники. Завдяки правильному поливу плоди не гнитимуть. Цим секретом користувалися ще наші предки.