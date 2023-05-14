Що покласти на дно горщика, щоби квіти росли як на дріжджах: тільки натуральні інгредієнти

Покладіть це в горщик під час посадки, щоб досягти "пишного" результату

Хоча не всі люди люблять домашні рослини, деякі ставляться до них так, ніби вони — їхні власні діти, які потребують уваги та турботи. Рослини можуть покращувати якість повітря в приміщенні та впливати на настрій, викликаючи радість своєю зеленню та яскравими квітами. Щоб кімнатні рослини росли і радували своїм виглядом, їм потрібні кращі добрива.

Звичайно, існує безліч готових добрив, але не всі бажають використовувати хімічні добавки, що містяться в них. Крім того, багато людей мають цілий сад у квартирі, що може призвести до високих витрат на добрива, пише ukr.media. Саме тому ми пропонуємо список добрив, які є доступними варіантами для підживлення домашніх рослин.

Бананова шкірка

Кімнатні рослини можуть отримати велику користь від використання бананової шкірки як добрива, тому що ці фрукти містять багато корисних речовин, таких як магній, калій та фосфор, які важливі для їх росту та плодоношення.

Необхідно на дно горщика помістити шар керамзиту або гальки для дренажу, потім додати трохи землі. Можна нарізати бананову шкірку на невеликі шматочки і помістити поверх землі, а потім висадити квіти як завжди.

Дріжджі

Цитокініни, що містяться в дріжджах, є речовинами, які сприяють швидкому росту рослин. Крім того, у дріжджах міститься вітамін В, який також сприяє розвитку рослин. Просто змішайте 1 г сухих дріжджів та 1 ч. л. цукру з 1 літром води та дайте розчину настоятися протягом 3 годин. Перед підживленням необхідно розбавити розчин водою у співвідношенні 1:5.

Деревна зола

Використання деревної золи як підживлення є одним з найбільш потужних та ефективних способів покращення зовнішнього вигляду рослин. Крім того, зола має властивості дезінфекції. Найкращим чином таке підживлення можна використовувати для герані, фуксій та бегоній.

Для приготування розчину необхідно розвести 25 г золи в літрі води і дати настоятися протягом тижня. Потім рослини слід поливати цим розчином один раз на 12 днів.

Цукор

Цукор є чудовим джерелом глюкози, яка є необхідним будівельним матеріалом для рослин. Рослини можуть підгодовуватися з використанням цукрового розчину не частіше ніж раз на місяць. Для приготування розчину необхідно використовувати співвідношення столової ложки цукру на один літр води.

Бурштинова кислота

Бурштинова кислота може підвищити імунітет та витривалість рослин. Для їхнього швидкого відновлення можна обробити листя або коріння розчином бурштинової кислоти, використовуючи порошок у співвідношенні 25 г на 1 літр води. Таке добриво особливо підходить для цитрусових, аглаонеми, маранти та фікусів.

Відходи від цитрусових та фруктів

Можете використовувати шкірки лимона, апельсина та мандарину як добрива для кімнатних рослин. Вони збагачують ґрунт азотом і відлякують різних шкідників.

Кава і чай

Багато людей використовують кавову гущу та чайний відвар, щоб покращити повітропроникність ґрунту. Але важливо бути обережним із використанням відвару. Перед застосуванням його необхідно висушити та зберігати в окремому пакетику.

Раніше "Телеграф" писав, як поливати кімнатні рослини рідше. Незвичайний лайфхак із кухонною губкою.