Полуниця плодоноситиме без зупинки: ось що потрібно зробити з нею навесні

Процес формування плодів стане дуже інтенсивним

Навесні багато дачників з радістю починають садити ремонтантну полуницю, яка дозволяє отримати кілька врожаїв ягід протягом літнього періоду. Це пояснює любов деяких садівників до цього типу рослини.

Весною рекомендується виконати просту процедуру, щоб улітку зібраний урожай ягід був чудовим і не викликав розчарування у власника. Про це пише ukr.media.

Про яку процедуру йдеться

Для покращення якості та врожайності ремонтантної полуниці рекомендується зробити важливу процедуру – видалення весняних квітконосів. Це допоможе уникнути раннього плодоношення та дозволить рослині зосередитися на повноцінному розвитку. Крім того, таким чином буде стимульовано другий процес формування плодів, що призведе до зростання великих, здорових та солодких ягід.

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