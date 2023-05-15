День Бориса і Гліба 15 травня: не робіть цих дій, щоб не упустити удачу

За співами соловейка віщували погоду на найближчий час

Цього понеділка православна церква згадує Бориса та Гліба, синів київського князя Володимира Святославовича. За народним календарем 15 травня відзначається день Бориса та Гліба, яких прозвали Сіятелями.

З 15 травня наші предки починали висаджувати огірки та гарбузи. Щоб отримати більший урожай, маточку від ступки закопували в грядку. Окрім того, цього дня продовжували засівати поля. Казали: "Борис і Гліб сіють хліб".

З цього дня у лісах починали співати солов’ї. За старих часів говорили: "Солов'ї весну ясну проводжають, літо червоне зустрічають". Якщо трелі були гучними, вважалося, що варто чекати на літню спеку раніше часу. А якщо вночі почути співи солов’я — це до сонячної погоди.

Що не можна робити 15 травня

Залишати гаманець без грошей – обернеться серйозними витратами.

Перераховувати купюри після заходу сонця – до боргів.

Підмітати підлогу, виносити сміття – можна "вимести" фінансове благополуччя.

Наводити порядок після гостей, мити або підмітати підлогу – гроші та удача підуть геть.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року. Відомо, що цього місяця в українців 23 робочі дні.