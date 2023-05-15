Цей засіб подарує щедрий урожай яблук: чим обробити дерева

Після закінчення сезону ви отримаєте великий урожай солодких яблук

Врожай яблук залежить від погодних умов, особливостей клімату, сорту. Важливу роль відіграє догляд дерев. Якщо знати, чим і коли обробляти яблуню, наприкінці сезону дерево радуватиме вас урожаєм солодких яблук.

Як пише Telegram-канал СОДа, одним із бюджетних засобів, який допоможе виростити багато яблук, є борна кислота.

Досвідчені садівники знають, що нестача бору призводить до появи плям на м’якоті яблук. Згодом вони буріють і стають схожими на пробку або губку. Сухою плямистістю та кіркоподібними плямами уражається поверхня плодів, які деформуються.

Тому потрібно обробляти яблуні розчином борної кислоти. Для цього розчиніть 15 г борної кислоти в 10 літрах води. Увечері перед заходом сонця обприскуйте цим розчином всю доступну крону. Проводять цю процедуру тричі: перед розпусканням бутонів, під час цвітіння та формування плодів.

Така обробка різко скорочує кількість опалих зав’язей, що дає збільшення врожаю. Дерева стають стійкішими до несприятливих умов.

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